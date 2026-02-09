Urgido por sumar, Estudiantes (RC) recibe a Independiente Rivadavia

Río Cuarto. Estudiantes (RC) e Independiente Rivadavia jugarán este lunes desde las 21.30 en el Estadio Antonio Candini, en el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Con apenas un punto como bálsamo y dos derrotas como ancla al fondo de la tabla, el local recibe al único equipo con puntaje ideal. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Luego de 40 años alejado de la élite, El Celeste atraviesa el tan lógico como complejo proceso de adaptación: la caída por 2 a 1 en la visita contra Banfield dejó como único respiro al punto rescatado en el empate sin goles contra Argentinos, en un partido en el que Río Cuarto volvió a respirar fútbol de Primera División. La contratación de una figura de renombre pero de irregular presente como Wanchope Ábila apunta a jerarquizar a un plantel con poca o ninguna experiencia en el máximo nivel.

Del otro lado, El Azul del Parque vive un presente diametralmente opuesto: único equipo con puntaje ideal del campeonato tras su triunfo ante Sarmiento y “reforzado” por el regreso de Sebastián Villa -con creación y desborde en la cancha y polémica al micrófono-, el elenco dirigido por Alfredo Berti se ilusiona con repetir una hazaña como fue su consagración en la última Copa Argentina.