Ajedrez: Faustino Oro arrancó con victoria su participación en Moscú

Rusia. El prodigio argentino Faustino Oro, de 12 años, arrancó con un triunfo su participación en el 21° Open Internacional Aeroflot de Ajedrez que se lleva a cabo en los salones del hotel The Carlton, en Moscú. Oro logró una valiosa victoria ante el maestro FIDE, el juvenil ajedrecista ruso Artem Polkovnikyan, de 15 años, y así sostuvo el avance hacia la conquista de su nuevo sueño: convertirse en el gran maestro más joven de la historia de este juego.

Después de 23 jugadas, el argentino y el ruso disponían sólo de 11 minutos para conseguir ganar, empatar o perder la partida. La posición era de igualdad, pero la armonía de las piezas negras volcaba una pequeña preferencia. Tal vez fueron los nervios, la ansiedad o un simple error de cálculo por parte del blanco lo que torció la balanza y le permitió al pequeño Fausti tomar las riendas del juego. Su rival sacrificó un alfil a cambio de tres peones, pero no hubo compensación. Faustino se quedó con una posición superior, tenía clara ventaja y ahora sólo debía encontrar el remate para ganar el juego. Disponía sólo de 9 minutos, pero se hallaba “como pez en el agua”.

Finalmente, este niño, Faustino Oro, de 12 años, que posee una asombrosa capacidad para descifrar este juego, efectuó de manera casi perfecta sus siguientes 20 movimientos hasta que su rival le extendió la mano en señal de abandono. Al cabo de 45 jugadas y poco más de dos horas de juego había logrado su primera victoria, su primer paso hacia su sueño: convertirse en el gran maestro más precoz en el historial de este juego.

Si bien es difícil la explicación para el aficionado o para los que desconocen la reglamentación del juego, deberá comprenderse que, para lograr su objetivo, el niño Faustino Oro deberá a lo largo de las nueve jornadas enfrentarse al menos con 3 grandes maestros y 2 maestros internacionales o maestros FIDE, ya que necesita que el 50% de sus rivales sean jugadores titulados, y lo más importante, deberá conseguir una performance superior a los 2600 puntos de Elo. Ello dependerá del promedio de la fuerza de juego de sus ocasionales adversarios (el fixture se confecciona al final de cada rueda), que determinarán cuántos puntos deberá totalizar para lograr la norma.

Por lo pronto, hoy en la 2ª rueda (comenzará a las 6 de Buenos Aires), el “Messi del ajedrez” llevará las blancas ante otro ajedrecista ruso, el maestro internacional Erik Obgolts, de 24 años y 2351 puntos de Elo. Más tarde, desde las 11 de Buenos Aires se jugará la 3ª rueda.