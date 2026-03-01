El Jiu Jitsu sudamericano copó el Estadio Arena

Villa Carlos Paz volvió a mostrar su capacidad organizativa y hotelera con la realización del Córdoba Summer de la Asociación Argentina de Brazilian Jiu Jitsu, que este fin de semana reunió a más de 700 luchadores de toda Sudamérica en el Estadio Arena.

Delegaciones de Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú y Bolivia, junto a competidores de distintas provincias argentinas, arribaron a la ciudad para participar de una de las fechas más convocantes del circuito regional. La magnitud del evento generó movimiento sostenido en hoteles, restaurantes y comercios, en un período posterior a la temporada alta.

Durante la jornada se disputaron combates en las modalidades Gi (con kimono) y No-Gi (sin kimono), en un despliegue técnico que atrajo a familiares, entrenadores y público especializado.

Desde el área de Turismo destacaron que este tipo de competencias fortalecen el posicionamiento de Villa Carlos Paz como sede de eventos deportivos internacionales y forman parte de la estrategia para mantener activa la economía local durante todo el año.