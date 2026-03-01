Instituto recibe a Unión en el Kempes

Córdoba. Instituto y Unión se enfrentarán este domingo, desde las 19:15, en el Estadio Mario Alberto Kempes por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. Los dos equipos comenzaron el torneo con el pie izquierdo pero se acomodaron, y vienen de sumar siete de los últimos nueve posibles. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

La Gloria tuvo un inicio de campeonato tétrico que derivó en la renuncia de Daniel Oldrá como entrenador, y a las semanas la dirigencia contrató a Diego Flores como su reemplazante. Desde la llegada del Traductor, el equipo cambió la cara y sumó en los tres partidos que dirigió: le ganó 2-0 a Central Córdoba y 2-1 a Atlético Tucumán en su cancha, y luego empató 1-1 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Para este encuentro, Instituto deberá jugar en el Estadio Mario Alberto Kempes porque su cancha se prepara para el recital que dará Chayanne el 11 de marzo.

Por su parte, Unión había cosechado cuatro puntos en las primeras 4 fechas, pero en las últimas tres empató sin goles con San Lorenzo y venció 1-0 a Aldosivi y 3-1 a Sarmiento, lo que lo deja cuarto en la Zona A con 11 unidades, afianzado en puestos de clasificación a octavos de final.