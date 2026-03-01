La Finalissima entre España y Argentina podría suspenderse

Qatar. En medio de la tensión en Medio Oriente luego del ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel a Irán que terminó con la muerte del líder supremo iraní Alí Khamenei, la federación de fútbol de Qatar anunció la suspensión de todas sus competiciones, justo cuando restan 26 días para la disputa de la Finalissima entre Argentina y España, a jugarse el 27 de marzo en el estadio Lusail.

“La Asociación de Fútbol de Catar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos, con efecto a partir de hoy y hasta nuevo aviso. Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la Asociación”, indicó la federación qatarí en un comunicado en sus redes sociales.

Hasta el momento, ni Conmebol ni la UEFA, a cargo de la organización del encuentro, hicieron oficial que el duelo será postergado. Lo mismo sucede con FIFA, que no hizo comentarios frente a la escalada de tensión en la región. De esta manera, habrá que ver cómo evoluciona la crisis en Medio Oriente para conocer si el enfrentamiento entre dos de las selecciones candidatas a luchar por el título de la Copa del Mundo 2026 se jugará en otros país o será reprogramado.

Es importante mencionar que, además del duelo entre argentinos y españoles, unos días después, el 31 de marzo, el equipo que dirige Lionel Scaloni iba a jugar ante el seleccionado local en el último amistoso de la fecha FIFA de marzo previo a lo que será el inicio del Mundial a jugarse desde el 11 de junio en EEUU, México y Canadá.

La Finalissima 2026 reunirá a Argentina y España el viernes 27 de marzo a las 21 (hora local) en el Estadio Lusail, de Doha. El encuentro se celebrará a menos de tres meses antes del inicio del Mundial, amplificando el atractivo de este partido intercontinental entre los campeones vigentes de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024. El horario del partido en Argentina será a las 15, y en España a las 19.

Ambas selecciones llegan al enfrentamiento como recientes monarcas de sus respectivas competencias. La Roja conquistó la Eurocopa tras vencer en la final a Inglaterra en Berlín, mientras que la Albiceleste se consagró en la última edición de la Copa América 2024 luego de superar a Colombia en la definición y dominó las Eliminatorias Sudamericanas, acumulando 38 puntos con 12 victorias, dos empates y cuatro derrotas, encabezando la tabla regional.