La selección argentina femenina se clasificó al Mundial de Polonia

Paraguay. La selección argentina femenina aseguró su lugar en el próximo Mundial Sub 20 tras derrotar a Colombia por 3-0 en el estadio Luis Alfonso Giagni de Paraguay, en un encuentro clave de la fase final del Sudamericano de la categoría. Mientras tanto, las Cafeteras estarán presentes en la Copa del Mundo de Polonia 2026 luego de la victoria de Brasil ante Venezuela.

El encuentro arrancó con una propuesta ofensiva por parte de Argentina, que intentó imponer su ritmo y generar peligro en el área rival durante los primeros minutos. Sin embargo, la primera situación clara favoreció a Colombia, que dispuso de un tiro libre en el que un cabezazo terminó desviado, lo que salvó a la Albiceleste de recibir el primer gol del partido. Pocos minutos después, la arquera Priscila Siben se destacó al desviar un remate con los puños y luego, en otra jugada, envió la pelota al tiro de esquina, aunque la árbitra anuló la acción por posición adelantada.

El conjunto colombiano mostró su mayor despliegue por la banda izquierda, donde generó las acciones más profundas de ataque en la primera mitad. La chance más clara para Argentina llegó a los 35 minutos, cuando Denise García Rojo condujo una jugada que terminó en un pase para Kishi Núñez, aunque la delantera no logró conectar de manera efectiva.

El desarrollo del duelo se mantuvo sereno durante gran parte de la segunda mitad, con ambos equipos cautelosos que evitaron errores que pudieran comprometer sus aspiraciones mundialistas. Sin embargo, a los 71 minutos un rechazo defensivo de la capitana brasileña Luisa Agudelo dejó la pelota sobre en el área. La reacción fue inmediata: Denise García Rojo capitalizó el rebote y definió cruzado con precisión, para alcanzar el 1-0 que desató un grito de desahogo y celebración entre las jugadoras argentinas. El tanto crucial permitió que el equipo consolidara su objetivo de clasificación. Aunque la selección argentina mantuvo la presión ofensiva, a partir de un tiro de esquina llegó el cabezazo de Mercedes Diz a los 83’, que volvió a repetir la acción a los 92’ y sentenció el 3-0 final.

De esta manera, Brasil, Ecuador, Argentina y Colombia lograron la clasificación al Mundial Sub 20 femenino, consolidando su presencia entre las selecciones más destacadas del continente. En contraste, Paraguay y Venezuela quedaron afuera de la cita mundialista, al no alcanzar los puntos necesarios y ubicarse en las últimas posiciones de la tabla durante la fase final del certamen.