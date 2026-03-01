Mundial 2026: FIFA seguirá la evolución de la situación en Irán

Suiza. La FIFA "monitoreará los acontecimientos" en Irán tras el inicio de una acción militar por parte de Estados Unidos -coanfitrión de la Copa Mundial masculina de este verano- contra ese país de Oriente Medio, que se ha clasificado para el torneo y tiene previsto jugar sus partidos de grupo en Estados Unidos.

Irán se clasificó para el Mundial a través de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y tiene previsto jugar contra Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto en el Grupo G, pero con el lanzamiento de ataques con misiles por parte de Estados Unidos, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, dijo que la situación seguirá siendo monitoreada.

"Leí las noticias [sobre Irán] esta mañana de la misma manera que usted", dijo Grafstrom en la Asamblea General Anual de la International Football Association Board (IFAB) en Cardiff el sábado.

"Tuvimos una reunión hoy y es prematuro hacer comentarios en detalle, pero seguiremos de cerca los acontecimientos en torno a todos los temas en todo el mundo".

"Tuvimos el sorteo final en Washington, en el que participaron todos los equipos, y nuestro enfoque está en un Mundial seguro con todos los equipos participando".

"Seguiremos comunicándonos, como siempre, con los tres gobiernos anfitriones. Todos estarán a salvo".