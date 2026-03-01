Talleres tuvo sus chances pero terminó empatando con San Lorenzo

Córdoba. Talleres y San Lorenzo empataron ayer 0-0 en el estadio Mario Alberto Kempes en un partido correspondiente a la octava fecha de la Zona A del Torneo Apertura. Con este resultado, el conjunto que dirige Carlos Tevez alcanzó transitoriamente el octavo puesto con 11 puntos, mientras que los de Damián Ayude alcanzaron la cuarta posición, con 12 unidades, y una racha de cuatro partidos sin derrotas.

El dominio inicial de Talleres marcó el ritmo de los primeros minutos del partido frente al Ciclón. El equipo local, que mostró mayor comodidad en su estadio, logró establecer asociaciones y adueñarse del control del juego. En tanto que San Lorenzo tuvo dificultades para afirmarse y generar peligro en la zona ofensiva durante este tramo del encuentro. Nunca pudieron encontrarse Luciano Vietto y Alexis Cuello, los jugadores más peligrosos de la visita.

A los 13 minutos, Valentín Dávila protagonizó una acción individual que generó la primera situación clara en ataque, eludió al arquero Orlando Gill y al momento de definir no pudo superar la barrera de Gastón Hernández, quien salvó su arco de manera excepcional con la cabeza.

Poco tiempo después, Ronaldo Martínez intentó convertir de chilena luego de un centro, pero la definición no fue precisa. En el tramo final de la primera parte, Matías Catalán conectó de cabeza en el área, pero a pelota se fue por encima del travesaño. Ambos equipos se fueron a los vestuarios con el marcador en blanco.

En el inicio del complemento, Talleres estuvo a punto de anotar cuando Ulises Ortegoza remató al arco de media distancia y Orlando Gill tuvo inconvenientes para contener la pelota, que terminó yéndose al tiro de esquina, tras pasar la humanidad del arquero paraguayo de San Lorenzo.

Los dirigidos por Carlos Tevez siguieron merodeando el arco del Ciclón y a los 13 minutos tuvieron otra situación clarísima en los pies de Gino Baroni, quien no pudo definir bien dentro del área luego de un centro de Dávila.

A los 34 minutos, San Lorenzo sorprendió a la defensa de Talleres y el joven Facundo Gulli quedó mano a mano con Guido Herrera, quien logró achicar. Sin embargo, en el rebote, la pelota quedó en los pies de Matías Reali. El delantero alcanzó a rematar, pero otra vez el arquero local volvió a salvar su valla con una reacción extraordinaria.

En la próxima fecha, Talleres recibirá el jueves 12 de marzo a Instituto en el duelo de cordobeses. En tanto que San Lorenzo visitará el miércoles 11 a Boca Juniors en La Bombonera en un nuevo clásico del fútbol argentino. Estos encuentros corresponderán a la fecha 10, ya que la 9 se postergará por el paro de los clubes en apoyo a la AFA.