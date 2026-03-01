UFC: la argentina Ailín Pérez ganó su sexta pelea consecutiva

México. La peleadora argentina Ailín Pérez obtuvo una victoria clave al imponerse por decisión unánime (29-28 en todas las tarjetas) a la estadounidense Macy Chiasson durante el evento UFC Fight Night 268, resultado que afianza su avance hacia lo más alto del ranking peso gallo y acelera sus oportunidades para disputar los cinturones principales.

El combate se desarrolló en la Ciudad de México y fue pactado a tres asaltos. Allí se reflejó el dominio de Pérez en los rounds finales, permitiéndole inclinar la puntuación de los jueces a su favor y consolidar lo que constituye su sexta victoria consecutiva en UFC. Con este resultado, la peleadora nacida en Hurlingham se apropia del séptimo lugar en la clasificación de la categoría, reforzando un crecimiento que la proyecta como una de las figuras emergentes de las artes marciales mixtas en el ámbito internacional.

Con esta nueva victoria, Ailín alcanzó la segunda mejor marca histórica del peso, quedando inmediatamente en la lista de máximas contendientes al título mundial, actualmente en poder de Kayla Harrison.

La estadounidense, octava en el ranking y ex ganadora del programa TUF, llegó a esta pelea con una trayectoria probada, pero afectada por una racha negativa. A lo largo de 2025, no consiguió triunfos y acumula, con esta, tres derrotas consecutivas por decisión unánime.