Rally: Los motores rugirán en Cosquín por «Toscanito» Marimón

El 1º Rally de Cosquín en homenaje a «Toscanito» Marimón se convertirá en la primera fecha del VI Campeonato Mediterráneo de Regularidad 2026, organizada por el Automóvil Club Cosquín. Se trata de un evento imperdible que busca rendir homenaje a una de las figuras más emblemáticas del automovilismo argentino.

La competencia tendrá un condimento único: el parque cerrado y la largada se realizarán desde la histórica Plaza Próspero Molina.

El inicio está previsto para el próximo sábado 14 de marzo a partir de las 8.30 horas.

Tras finalizar la carrera, los vehículos quedarán en exposición estática durante el almuerzo, ofreciendo a vecinos, vecinas y visitantes la oportunidad de acercarse y disfrutar de estos clásicos de cerca. Sin lugar a dudas, una jornada para vivir el automovilismo, recorrer la plaza y compartir en familia el encanto y la adrenalina por los fierros.

El evento busca honrar la memoria del destacado piloto Domingo «Toscanito» Marimón, ganador del Gran Premio de la América del Sur (1948), cordobés por adopción y amigo personal de Juan Manuel Fangio y Oscar Gálvez, otras dos leyendas del deporte motor.