Valle Hermoso será parte del recorrido de L’Étape Argentina by Tour de France

El próximo 22 de marzo, L’Étape Argentina by Tour de France llegará a la provincia de Córdoba y tendrá paso por Valle Hermoso, que se convertirá en uno de los escenarios de esta reconocida competencia internacional de ciclismo.

Se trata de la versión oficial para ciclistas amateurs del histórico Tour de France, considerada la prueba más prestigiosa del ciclismo mundial. En esta edición será la primera vez que la provincia de Córdoba sea sede del evento.

Dentro del recorrido, Valle Hermoso y Casa Grande serán las únicas localidades del Valle de Punilla por donde pasará la competencia. El circuito largo tendrá una extensión de 134 kilómetros y contará con cobertura nacional e internacional, lo que permitirá mostrar los paisajes serranos a una audiencia global.

Cortes de tránsito

Desde la organización informaron que durante la jornada se realizarán cortes de tránsito en dos vías clave de la región: la Ruta Provincial E53 —conocida como Camino del Cuadrado— y la Ruta Nacional 38.

Ante esta situación, se solicitó a los vecinos tomar las precauciones necesarias, organizar sus desplazamientos con anticipación y utilizar vías alternativas para evitar inconvenientes.

Impacto turístico

El paso de la competencia por la región también generará movimiento turístico y económico. Desde el municipio destacaron que el evento impulsará la actividad en el sector gastronómico, los comercios y distintos servicios vinculados al turismo, además de posicionar a la zona a nivel nacional e internacional.