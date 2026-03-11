La carrera “Alturas de Punilla Running – La Nocturna” llega a La Cumbre

La Cumbre. El deporte y el paisaje serrano se combinarán en una nueva propuesta atlética en el Valle de Punilla. El próximo sábado 18 de abril a las 19.30 horas, la localidad de La Cumbre será escenario de “Alturas de Punilla Running – La Nocturna”, una competencia que invita a corredores y aficionados a vivir la experiencia de correr bajo el cielo serrano.

El evento ofrecerá dos distancias competitivas de 15 y 8 kilómetros, destinadas a corredores que buscan un desafío deportivo mayor, mientras que también se incluirá una distancia participativa de 5 kilómetros, pensada para quienes desean sumarse a la actividad de manera recreativa o dar sus primeros pasos en el running.

La propuesta busca combinar actividad física, naturaleza y turismo deportivo, aprovechando los paisajes característicos de las sierras cordobesas y el atractivo especial de una carrera nocturna, una modalidad que suma adrenalina y un ambiente diferente al circuito.

Desde la organización destacaron que este tipo de eventos no solo promueve hábitos saludables, sino que también fortalece el movimiento turístico y deportivo en el Valle de Punilla, convocando tanto a corredores locales como a participantes de otras localidades.

La largada está prevista para la noche del sábado, en un clima que promete combinar deporte, naturaleza y camaradería entre los participantes.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al 3548 430077.

Con esta iniciativa, La Cumbre vuelve a posicionarse como uno de los destinos elegidos para el deporte al aire libre en las sierras de Córdoba, sumando una nueva propuesta que combina desafío, paisaje y experiencia nocturna.