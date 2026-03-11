Presentaron en el Kempes la Temporada 2026 del Rally Cordobés

Córdoba. El Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, sede de la Agencia Córdoba Deportes, fue una vez más y repitiendo experiencias de años anteriores, el escenario ideal para la presentación del año de Rally Cordobés y de la fecha inaugural que tendrá como eje a la turística ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.

La actividad fue acompañada por autoridades de la Provincia, de la FRAD, de ACRYR, de VITTAL, de las municipalidades de Santa Rosa de Calamuchita, de Villa Carlos Paz, Almafuerte, Río Tercero, Laguna Larga, Villa Dolores y Villa María, todas ciudades sedes de eventos previstos para el año en curso; sumándose a ellos los más importantes medios de prensa de nuestro territorio, además de directores de equipos, pilotos, preparadores y amigos.

La oportunidad fue un gran encuentro de camaradería, en el cual, y a grandes rasgos, se expusieron los principales detalles de un año que se presenta como muy bueno, lleno de desafíos y compromisos para quienes tienen la responsabilidad de organizar cada una de las competencias de la mejor categoría de rally del país.

En ese marco, Gustavo Beccaria anunció importantes novedades tecnológicas y de logística para esta temporada 2026: la implementación de la aplicación Sportity como canal oficial de información deportiva; la integración de la plataforma Waze para que los usuarios sean notificados sobre los eventos del rally en las inmediaciones de su localización; y la presentación de la nueva página web oficial, totalmente renovada, pensada para ofrecer una experiencia más dinámica, moderna y accesible para equipos, pilotos, prensa y fanáticos.

En la mesa, Marcelo Frossasco – Presidente del COSEDEPRO–, Gustavo Beccaría –Presidente de ACCOR y Promotor de la categoría–, Agustín Calleri –Presidente de la Agencia Córdoba Deportes–, Miguel Siciliano –Ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la Provincia–, Darío Capitani –Presidente de la Agencia Córdoba Turismo–; Julio Mungi –Presidente de la Federación Regional de Automovilismo Deportivo–, y Matías Torres Cena, Intendente de Laguna Larga.