El Club de Pesca inició la temporada 2026 de básquet

Villa Carlos Paz. El básquet del Club de Pesca de Villa Carlos Paz comenzó oficialmente su temporada 2026 con la disputa de la primera fecha del Torneo Apertura Asociativo A1 y el debut en la Liga Provincial de Formativas. Durante el fin de semana, las distintas categorías protagonizaron una agenda cargada de partidos.

Torneo Apertura Asociativo A1

En la primera jornada del certamen asociativo, el equipo enfrentó a Pilar Sport Club con partidos tanto de visitante como de local.

El viernes 6 de marzo, en condición de visitante en el estadio de Pilar, Pesca consiguió dos importantes triunfos:

U17: 65–56

Primera: 71–62

La actividad continuó el sábado 7 de marzo en el estadio Zisman-Germanetto, donde el club fue local. En esa jornada se registraron los siguientes resultados:

U13: 75–55

U15: 57–63

U21: 49–66

La próxima fecha del torneo será frente a La Calera Básquet y se disputará entre el viernes 13 y el sábado 14 de marzo.

Debut en la Liga Provincial de Formativas

El domingo 8 de marzo, el club de Villa Carlos Paz también participó de la primera fecha de la Liga Provincial de Formativas frente a Bochas Sport Club.

La jornada tuvo además un marco especial, ya que la institución fue sede del acto oficial de apertura del torneo, organizado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba.

Los resultados de la fecha fueron:

U15: 68–84

U17: 46–90

U21: 52–102

Desde la institución destacaron el agradecimiento a la Federación por confiar en el club como anfitrión del evento, que marcó el inicio de una nueva temporada del básquet provincial y reafirma el compromiso con el desarrollo del deporte formativo.

Lo que viene

En la próxima fecha de la Liga Provincial, Pesca enfrentará a Banda Norte en condición de visitante, en la ciudad de Río Cuarto, el domingo 15 de marzo.

