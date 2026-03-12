El rugby cordobés eligió Villa Carlos Paz para lanzar su temporada

La Unión Cordobesa de Rugby realizó en Villa Carlos Paz la presentación oficial de los torneos que se disputarán durante la temporada 2026.

El encuentro tuvo lugar en el Hotel Mónaco, donde se presentaron formalmente las competencias Top 10 A, Súper 9 B y Top 8 de Rugby Femenino, torneos que reunirán a clubes de distintos puntos de la provincia.

Durante la jornada participaron dirigentes de la unión, representantes de los clubes y autoridades vinculadas a la organización del rugby provincial, en un evento que marcó el inicio del calendario deportivo.

Con el lanzamiento oficial, el rugby cordobés comienza a palpitar el inicio de una nueva temporada, en la que cada fin de semana los clubes volverán a competir en las distintas categorías.