Estudiantes (RC) y Belgrano chocan en Río Cuarto

Río Cuarto. Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano jugarán este jueves desde las 19.15 en el Estadio Antonio Candini, en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Ya sin invicto y superados en la cima, los dirigidos por Ricardo Ruso Zielinski van por un triunfo sanador ante su par coterráneo. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

La alegría fue efímera e ilusoria en Río Cuarto. Una nueva derrota frente a Sarmiento en Junín -la sexta en ocho partidos desde el ascenso a la Primera- cortó en seco la euforia desatada tras el previo triunfo contra Huracán. Solo empeorados sus registros por Aldosivi en la zona B, muy lejos quedan las plazas de playoffs para el conjunto dirigido por Iván Delfino, sin calidad diferencial que reditúe sus buenos tramos de juego por las bandas.

Un paso en falso para la B fue la caída en Parque Patricios, inesperada por su trayectoria ascendente en resultados y formas pero inapelable desde lo futbolístico. Ni la dotada pegada de Franco Mudo Vázquez pudo eclipsar una noche de errores y horrores defensivos en el bloque del Celeste, que deberá reponerse rápidamente si quiere recuperar esa punta que, a fuerza de fútbol y solidez, se había ganado con justicia. Ni Lisandro López ni el Chino Zelarayán fueron citados para este duelo por diversas molestias y serán preservados para el clásico del domingo ante Talleres.

