Talleres e Instituto disputan el clásico en el Kempes

Córdoba. Talleres e Instituto jugarán este jueves desde las 19.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes, en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Sin continuidad en los resultados, ambos equipos van por una alegría en casa que les permita meterse entre los ocho primeros. El enncuentro será televisado por TNT Sports.

El dominio territorial sin premio ha sido una constante en el 2026 del Matador. La falta de generación de peligro -como bien reflejó el empate sin goles frente a San Lorenzo- y los problemas para defender a campo abierto han sido dos malarias para los dirigidos por Carlos Tevez, muy lejos de las cotas a las que se aspira a llegar en Barrio Jardín -más allá del destacado rendimiento individual de Matías Galarza- tras un 2025 de inesperado coqueteo con el descenso.

La llegada de Diego Flores trajo un poco de estabilidad en Alta Córdoba tras un fatídico comienzo de año, pero distan de ser ideales las cosas en el sector albirrojo de Córdoba. La caída ante Unión como local trajo de nuevo a los fantasmas del breve pero intenso ciclo de Walter Oldrá, gran responsable de que el hoy conjunto del Traductor esté fuera de los playoffs tras un bagaje de dos victorias, dos empates y cuatro derrotas.

