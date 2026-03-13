Belgrano superó a Estudiantes (RC) y se trepó a la punta

Río Cuarto. Como visitante, Belgrano derrotó ayer 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini y se trepó al primer lugar de la Zona B del Torneo Apertura 2026.

El primer tiempo no tuvo mucho para ofrecer. Mientras a los locales les costaba mucho progresar en el campo, el Pirata intentaba desde la calidad de sus individualidades, pero no podía generar mucho peligro.

Desde la pelota parada, el León del Imperio tuvo sus oportunidades, ganó el área contraria, aunque ninguna pelota tuvo buen destino. Del otro lado, una acción de Franco Vázquez lo dejó en buena posición para rematar, pero le dio de derecha muy desviado.

Ya en el complemento, un gol podía cambiar la temática del encuentro. Y fue Belgrano el que logró dar el golpe y romper la monotonía. Una mala salida del arquero Agustín Lastra le dejó la pelota servida a Francisco González Metilli, quien solo tuvo que empujarla al arco vacío. En el duelo de cordobeses, la visita se hacía fuerte en Río Cuarto.

Con el respaldo de su gente, Estudiantes fue por el empate, pero cayó en el mismo problema que en la etapa inicial. La falta de movilidad y velocidad para circular la pelota no le permitía sorprender a la defensa rival.

Ni con el ingreso de Wanchope Ábila pudo desnivelar el conjunto de Iván Delfino, y por eso, Belgrano festejó un gran triunfo en casa ajena.

