Con promesa de buen tiempo, Santa Rosa abre el torneo 2026 del Rally Cordobés

Por Santiago Carreño

Luego de las lluvias caídas el pasado fin de semana, que obligaron a la suspensión del comienzo del Rally Cordobés, la Ciudad de Santa Rosa en el Valle de Calamuchita, será anfitriona de uno de los eventos más convocantes en el calendario provincial.

Los clásicos caminos “mundialistas” verán el paso de noventa participantes en las distintas categorías, comenzando el próximo sábado 14 por la tarde, con el sector que une Balneario La Olla con Ruta s328 a través de 10,84 Km, mientras que el día domingo 15 se disputarán los tramos; Santa Rosa-San Agustín; Las Bajadas-Villa del Dique y Santa Rosa-Santa Mónica con dos pasadas cada uno.

Para el torneo que comienza, se unificaron las divisiones RC2N y RC2S pasando a RN4, un buen comienzo debiendo continuar con las clases N1, N2 y N3.

Serán 14 los participantes en la clase RC2, con el retorno del sanjuanino Gastón Pasten con Skoda Fabia, al igual que el campeón Germán Hubmann y Hernán Echeverría (ganador en Villa María 2025) quienes deberán enfrentar a los Citroën C3 de Santiago Baldo (ganador del GP de Colonia Caroya) y el piloto uruguayo Rodrigo Zeballo , a ellos se suman dos Hyundai i20 de David Zille y Alejandro Saillen.

En la categoría Maxi Rally, vuelve Santino Rossi de Río Grande, para medirse con los locales Ignacio Fotheringhan y Alexis Rodríguez campeón 2025 de RC2S)

En la siempre numerosa clase RC5, Mauro Cravero defenderá su título frente a Juan Manuel Paisa (ambos con Peugeot 208), Claudio Menzi, el joven pampeano Salvador Arceluz y Alexis Genovese de Villa María.