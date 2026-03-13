El Club de Pesca tendrá agendas cargadas de actividad en vóley y básquet

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca tendrá un intenso fin de semana deportivo con una amplia agenda de partidos en vóley y básquet, tanto en condición de local como de visitante, en distintas categorías formativas y de primera división.

Vóley: arranca la División de Honor

Este sábado se disputará la fecha 1 del Torneo “Prf. Daniel Machuca” de División de Honor, donde el equipo del club carlospacense enfrentará a Parque Vélez Sarsfield en condición de local.

Los encuentros se jugarán en el Estadio Zisman-Germanetto con el siguiente cronograma:

Sub 12 – 9:30 hs

Sub 14 – 11:00 hs

Sub 16 – 12:30 hs

Sub 18 – 14:00 hs

Sub 21 – 15:30 hs

Por su parte, el equipo de Primera División jugará su compromiso el miércoles 18 de marzo, también en condición de local.

Básquet: triple jornada entre viernes y domingo

El básquet del Club de Pesca tendrá actividad durante tres días consecutivos por el Torneo Apertura Asociativo A1 y la Liga Provincial Formativas.

El viernes, el equipo recibirá a La Calera Básquet en el Estadio Zisman-Germanetto por la fecha 2 del Apertura:

U17 – 20:30 hs

Primera – 22:15 hs

El sábado, nuevamente frente a La Calera Básquet, pero en condición de visitante en el Estadio Bolívar, se disputarán los siguientes partidos:

U13 – 15:30 hs

U15 – 17:30 hs

U21 – 19:30 hs

Finalmente, el domingo, el club viajará a Río Cuarto para enfrentar a Banda Norte por la fecha 2 de la Liga Provincial Formativas:

U15 – 12:00 hs

U17 – 14:00 hs

U21 – 16:00 hs

