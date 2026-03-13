El Club de Pesca tendrá agendas cargadas de actividad en vóley y básquet
Villa Carlos Paz. El Club de Pesca tendrá un intenso fin de semana deportivo con una amplia agenda de partidos en vóley y básquet, tanto en condición de local como de visitante, en distintas categorías formativas y de primera división.
Vóley: arranca la División de Honor
Este sábado se disputará la fecha 1 del Torneo “Prf. Daniel Machuca” de División de Honor, donde el equipo del club carlospacense enfrentará a Parque Vélez Sarsfield en condición de local.
Los encuentros se jugarán en el Estadio Zisman-Germanetto con el siguiente cronograma:
Sub 12 – 9:30 hs
Sub 14 – 11:00 hs
Sub 16 – 12:30 hs
Sub 18 – 14:00 hs
Sub 21 – 15:30 hs
Por su parte, el equipo de Primera División jugará su compromiso el miércoles 18 de marzo, también en condición de local.
Básquet: triple jornada entre viernes y domingo
El básquet del Club de Pesca tendrá actividad durante tres días consecutivos por el Torneo Apertura Asociativo A1 y la Liga Provincial Formativas.
El viernes, el equipo recibirá a La Calera Básquet en el Estadio Zisman-Germanetto por la fecha 2 del Apertura:
U17 – 20:30 hs
Primera – 22:15 hs
El sábado, nuevamente frente a La Calera Básquet, pero en condición de visitante en el Estadio Bolívar, se disputarán los siguientes partidos:
U13 – 15:30 hs
U15 – 17:30 hs
U21 – 19:30 hs
Finalmente, el domingo, el club viajará a Río Cuarto para enfrentar a Banda Norte por la fecha 2 de la Liga Provincial Formativas:
U15 – 12:00 hs
U17 – 14:00 hs
U21 – 16:00 hs