Llega a la Comuna de San Roque una etapa del Tour de Francia

San Roque. Una experiencia única que invita a ciclistas a vivir la emoción de una de las competencias más emblemáticas del mundo: el Tour de Francia. Este gran evento internacional recorrerá distintos puntos del valle y pasará por San Roque, convirtiendo a esa localidad en parte de una jornada deportiva histórica para el ciclismo.

Participar de L’Étape Argentina Córdoba es vivir la adrenalina del desafío, la pasión del ciclismo y la emoción de pedalear en los paisajes cordobeses.

"Desde la Comuna de San Roque acompañamos este importante evento que pone a nuestra región en el mapa del deporte internacional", señalaron los organizadores.

