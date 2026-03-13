Talleres venció 2-0 a Instituto y se metió en puestos de clasificación
Córdoba. Talleres derrotó ayer en el clásico 2-0 a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes, por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, y llega con confianza al clásico ante Belgrano de la próxima fecha.
El equipo albiazul se impuso con goles de Valentín Dávila y Rick, en una noche con buen marco de público y clima de fiesta para el conjunto local, que necesitaba ganar para acercarse a los puestos de clasificación.
Con este resultado, Talleres llegó a 14 puntos en la Zona A del Torneo Apertura y quedó en el sexto lugar, mientras que Instituto quedó con ocho unidades en el pueto 13.
En la próxima fecha, Talleres tendrá un compromiso clave: visitará a Belgrano de Córdoba el domingo a las 17.30, en un nuevo clásico cordobés que promete gran expectativa.
Por su parte, Instituto será local ante Independiente el lunes a las 22.15, con la necesidad de sumar para no quedar relegado en la tabla.