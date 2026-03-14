Con nuevas amenazas de lluvia, comienza el Provincial de Rally

Por Santiago Carreño

Con noventa y cuatro binomios inscriptos, comienza el Rally de Santa Rosa, apertura del 41º Campeonato Cordobés de Rally.

La prueba que fue postergada una semana por factores climáticos, tendrá inicio con un tramo de 10,84 Km desde el Balneario La Olla hasta el encuentro con la ruta s328 que lleva a Yacanto.

A pesar de que el clima en principio se mostraba favorable, en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó tormentas y lluvias para el día sábado y jornada soleada para domingo con temperaturas de 20°.

Como en años anteriores, Villa Carlos Paz tendrá sus representantes en el torneo, en la nueva y unificada clase RN4 estarán Oscar y Alma Civalero con Subaru Impreza, en la división RC5, Nicolás Armesto junto a Gustavo Carciotto, en N3 Marcos del Vechio-Pablo Lapenta, Daniel Velázquez-Carlos Nóbile y Nicolás Dumont-Carlos Caligaris, todos con Ford Fiesta.

Seis serán los navegantes de la Villa que guiarán a pilotos de otras localidades. En RC2, estarán Omar Avila con Juan Carlos Alonso sobre un Skoda Fabia, Sergio Daparte con Diego Miceli en Skoda Fabia y Claudio Henin con Alejandro Saillen en Hyundai i20.

En la clase RN4 Marcos Bazán con Rubén Del campo con Mitsubishi Lancer, en RC6 Gonzalo Martínez con Tomás Perotti (VW Gol) y en N2 Tatiana Civalero navegará a Daniel Dutto con VW Gol.



