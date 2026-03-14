El Arena será sede de un encuentro provincial recreativo de handball

Deporte en Villa Carlos Paz
El Arena será sede de un encuentro provincial recreativo de handballEl evento se realizará el domingo desde el mediodía con equipos de distintas localidades de Córdoba. Está destinado a jugadores aficionados y sin límite de edad.
El próximo domingo 15 de marzo, desde las 12, el Estadio Arena de Villa Carlos Paz será escenario de un Encuentro Provincial Recreativo de Handball, que reunirá a equipos de distintas ciudades de la provincia.
La actividad estará dirigida a la rama masculina y contará con la participación de conjuntos provenientes de Córdoba capital, Río Segundo, Santa Rosa de Calamuchita, Villa del Rosario, Jesús María y Uquillo.
El encuentro está pensado para quienes practican handball de manera aficionada y recreativa, promoviendo la participación deportiva sin límites de edad y con un enfoque integrador.
La jornada será organizada por la Municipalidad de Villa Carlos Paz junto a los profesores responsables de la disciplina. Entre los objetivos del evento se destaca fortalecer los vínculos entre clubes y equipos de la provincia, especialmente aquellos que impulsan espacios recreativos para la práctica de este deporte.