El Turismo Nacional calentó motores en el Buen Pastor antes de correr en el Cabalén

El Turismo Nacional comenzó a palpitar su regreso a Córdoba con una presentación abierta al público realizada este viernes en el Paseo del Buen Pastor, en la ciudad capital, como antesala de la segunda fecha del campeonato 2026 que se correrá durante el fin de semana en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia.

La actividad reunió a autoridades provinciales, pilotos y equipos de las clases 2 y 3, además de fanáticos del automovilismo que se acercaron para ver de cerca algunos de los autos de competición y compartir la previa de una de las categorías más populares del país.

Durante el evento se exhibieron vehículos de distintas marcas que competirán en pista, entre ellos modelos de Honda, Peugeot y Toyota, que este fin de semana formarán parte de la grilla.

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, destacó la importancia del regreso de la categoría al circuito cordobés y remarcó el impacto económico que generan este tipo de eventos.

“Córdoba realizó una inversión muy grande en el autódromo Oscar Cabalén para que pueda recibir espectáculos de esta magnitud. Estos eventos mueven la economía de las ciudades y de la provincia”, señaló.

En ese sentido, subrayó que el movimiento que genera el Turismo Nacional impacta en sectores como hotelería, gastronomía, transporte y servicios. “Detrás del Turismo Nacional se genera muchísimo empleo”, afirmó.

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, también valoró el regreso de la categoría. “Sabemos lo que genera la industria del automovilismo y lo popular que es este deporte, sobre todo aquí en Córdoba, ya que somos una provincia muy fierrera”, expresó.

Entre los pilotos presentes estuvo el cordobés Ricardo “Caíto” Risatti, oriundo de Laboulaye, quien se mostró entusiasmado con la carrera. “Es una alegría enorme estar acá, siempre me siento local en Córdoba”, dijo.

También participó Facundo Chapur, otro de los representantes cordobeses, quien destacó lo especial que resulta competir en la provincia. “Tener una segunda fecha en Córdoba es muy lindo, se disfruta mucho correr prácticamente como local”, señaló.

La actividad en pista comenzará el sábado con entrenamientos y clasificaciones, mientras que el domingo se correrán las series y las finales que definirán a los ganadores de la segunda fecha del campeonato.

La categoría llega al circuito de Alta Gracia tras la primera fecha disputada en el Autódromo Ciudad de Paraná, en Entre Ríos, donde Alfonso Domenech se quedó con la victoria en Clase 3, mientras que Francisco Coltrinari ganó en Clase 2.

Con esta nueva cita en el Cabalén, Córdoba vuelve a recibir una de las competencias más convocantes del automovilismo argentino, en un fin de semana que combina deporte, espectáculo y movimiento turístico para la región.