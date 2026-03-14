El vóley del Club de Pesca "pone primera"

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Deportes
sábado, 14 de marzo de 2026 · 03:15

Villa Carlos Paz. El vóley del Club de Pesca pondrá primera este sábado en el inicio del Torneo “Prof. Daniel Machuca” de División de Honor. En la jornada correspondiente a la fecha 1, el equipo recibirá a Parque Vélez Sarsfield en el estadio Zisman-Germanetto de Villa Carlos Paz.
La actividad comenzará desde la mañana y se extenderá durante toda la tarde con partidos de las distintas categorías formativas, en una jornada que promete mucho movimiento para el vóley local.
El cronograma de encuentros será el siguiente:
Sub 12: 9:30 hs
Sub 14: 11:00 hs
Sub 16: 12:30 hs
Sub 18: 14:00 hs
Sub 21: 15:30 hs
Por su parte, el equipo de Primera División disputará su encuentro correspondiente el miércoles 18 de marzo, también en condición de local.

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