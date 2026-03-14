El vóley del Club de Pesca "pone primera"

Villa Carlos Paz. El vóley del Club de Pesca pondrá primera este sábado en el inicio del Torneo “Prof. Daniel Machuca” de División de Honor. En la jornada correspondiente a la fecha 1, el equipo recibirá a Parque Vélez Sarsfield en el estadio Zisman-Germanetto de Villa Carlos Paz.

La actividad comenzará desde la mañana y se extenderá durante toda la tarde con partidos de las distintas categorías formativas, en una jornada que promete mucho movimiento para el vóley local.

El cronograma de encuentros será el siguiente:

Sub 12: 9:30 hs

Sub 14: 11:00 hs

Sub 16: 12:30 hs

Sub 18: 14:00 hs

Sub 21: 15:30 hs

Por su parte, el equipo de Primera División disputará su encuentro correspondiente el miércoles 18 de marzo, también en condición de local.