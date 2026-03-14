Villa Carlos Paz corre: llega la 14° Media Maratón 21K

Villa Carlos Paz será escenario este domingo 15 de marzo de la 14° edición de la Media Maratón 21K “Ciudad de Villa Carlos Paz”, uno de los eventos de running más convocantes de la provincia.

La carrera, organizada por Misión DXT con el apoyo de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes del municipio, se desarrollará en un circuito que recorrerá la costanera y distintas calles de la ciudad, a orillas del lago San Roque.

La largada será a las 8 de la mañana desde el Parque de Asistencia, que funcionará además como epicentro del evento y punto de llegada de los corredores. La competencia contará con tres distancias: 21 kilómetros y 10 kilómetros competitivos, además de 5 kilómetros participativos.

La actividad comenzará temprano con el arribo de los participantes y la preparación previa a la carrera, que incluirá una entrada en calor colectiva antes de la largada.