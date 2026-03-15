Hernán Echeverría marca el camino en el Rally de Santa Rosa

Por Santiago Carreño



La ciudad de Santa Rosa en el Valle de Calamuchita amaneció ayer con una intensa lluvia, como se había pronosticado. Con el paso de las horas, el tiempo mejoró y permitió el desarrollo del único tramo de competencia que daba inicio a una nueva temporada del campeonato de Rally Cordobés.

El trabado sector que une el Balneario La Olla con la ruta s228 de 10,83 Km fue el escenario que albergo a numeroso público para ver el paso de 80 binomios que finalmente fueron de la partida.

Abrió la marcha el campeón 2025 en RC2 Germán Hubmann, marcando 6m19.9s, luego arribaron Santiago Baldo y Fernando Alvarez Castellano que no pudieron descontar ese tiempo, hasta la inmediata llegada de Hernán Echeverría, siendo el más veloz con 0.8s menos, para quedarse con la mejor marca del día.

La sorpresa la dio el joven piloto de Río Grande Santino Rossi con el VW Polo de Maxi Rally, empatando el tiempo de Baldo en el séptimo lugar general.

El Rally se completa con la jornada del día domingo, se disputarán tres tramos con el cruce de varios vados que tendrán un gran caudal por las lluvias caídas, Santa Rosa-San Agustín; Las Bajadas-Villa del Dique y Santa Rosa-Santa Mónica, repitiendo en una segunda pasada.

Clasificación General

Pos Tripulación Auto Clase Tiempo / Dif 1 Echeverría - Falistocco Skoda Fabia RC2 6m19.1s 2 Hubmann - Schwander Skoda Fabia RC2 +0.8s 3 Zeballos - Cardano Citroën C3 RC2 +4.0s 4 Alonso - Avila Skoda Fabia RC2 +4.3s 5 Alvarez C - Díaz Skoda Fabia RC2 +10.5s 6 Olmedo - Monasterolo Skoda Fabia RC2 +14.5s 7 Baldo - García Citroën C3 RC2 +17.9s 8 Rossi - Baucedo VW Polo MR +17.9s 9 Folledo - Vergara Skoda Fabia RC2 +18.1s 10 Saillen - Henin Hyundai i20 RC2 +29.8s

Clasificación por Clases

Maxi Rally: 1) Santino Rossi; 2) Ignacio Fotheringham a 11.9s; 3) Valentín Folledo a 12.3s

RN4: 1) Rubén Del Campo; 2) Esteban Barbero a 8.5s; 3) Juan Cruz Olmedo a 11.0s

RC3: 1) Juan Cruz Zucchini; 2) Guillermo Ambrosio a 0.5s; 3) Germán Boaglio a 28.9s

RC5: 1) Emiliano Veglia; 2) Mauro Cravero a 2.3s; 3) Juan Manuel Paisa 2.9s

RC6: 1) Tomás Perotti; 2) Germán Galfrasconi a 4.8s; 3) Nicolás Malpassi a 20.3s

N1: 1) Mario Bruno; 2) Juan García a 9.5s; 3) Guillermo Marín a 17.0s

N2: 1) Alberto Marchessini; 2) Pablo Silberberg a 17.1s; 3) Daniel Dutto a 29.6s

N3: 1) Rodolfo ramos; 2) Leandro Martínez a 6.5s; 3) Nicolás Dumont a 7.5s

Los pilotos de Villa Carlos Paz

Cuatro fueron los binomios de Villa Carlos Paz, presentes en la fecha inaugural del Rally Provincial y todos completaron el primer tramo clasificatorio, en RN4 Oscar Civalero-Alma Civalero se ubican en el séptimo lugar a 51.5s, en RC5 Nicolás Armesto-Gustavo Carciotto están en el noveno lugar a 17.9s, mientras en N3 Nicolás Dumont-Carlos Caligaris son terceros a 7.5s y Daniel Velázquez-Carlos Nóbile séptimos a 1m22.1s, luego de una salida de camino.



