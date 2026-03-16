Al ritmo del candombe, el uruguayo Zeballos venció en el Rally de Santa Rosa

Por Santiago Carreño

El día de ayer amaneció soleado en Santa Rosa, para vivir la segunda jornada luego del tramo inicial sabatino, solo en un sector del tramo a San Agustín hubo algo de niebla.

La novedad deportiva era el recargo de 3 minutos a Germán Hubmann, por no entregar la tarjeta en la asistencia finalizado el SS1, esto lo alejaba de la lucha por la victoria al piloto de Canals.

Con la llegada a San Agustín Hernán Echeverría sumaba más diferencia a su favor, con Hubmann a 0.7s, Rodrigo Zeballos a 1.2s y Valentín Folledo con el Renault Clio de Maxi Rally a 4.7s.

Echeverría fue imparable, se impuso en los otros dos tramos, Hubmann y Pasten fueron escoltas.

Completada la primera ronda, antes de repetir los mismos tramos, Hernán Echeverría superaba al piloto uruguayo Rodrigo Zeballos por 24.2s, a Juan Carlos Alonso por 48.7s, a Tomás Olmedo por 53.7s y quinto se ubicaba Santino Rossi a 1m01.4s con el VW Polo de Maxi Rally.

En la división RN4 Esteban Barbero era el nuevo líder, en RC5 Juan Manuel Paisa ponía al Peugeot 208 al frente y en N3 el piloto de Carlos Paz Nicolás Dumont se imponía en los tres tramos para ser el nuevo puntero.

Luego de la Asistencia, se reinició la prueba, en el tramo de San Agustín, vencía Echeverría con Alvarez Castellano de escolta a 0.1s y tercero quedaba Hubmann a 1.5s.

Pero en el tramo a Villa del Dique, se retrasa el puntero por una aparente salida de camino que le provoca el abandono de la competencia, dejando a Alonso como ganador del tramo, con Alvarez Castellano, Olmedo y Zeballos para definir al dueño de la primera fecha del Campeonato Cordobés y ese mérito, fue para el piloto de Lavalleja en la República de Uruguay Rodrigo Zeballos navegado por Matías Cardano de Jesús María.

En otras divisiones, cambiaron algunas posiciones, como RC5 donde el campeón Mauro Cravero recuperó la punta hasta el final, en RC3 Valentino Cardoso se impuso tras el retraso del faldense Juan Cruz Zucchini, en RN4 victoria de Esteban Barbero, los otros ganadores fueron, Santino Rossi en MR, Mario Bruno en N1, Emanuel Ibarra en N2, Rodolfo Ramos en N3 y Tomás Perotti en RC6

Clasificación General

Pos Tripulación Auto Clase Tiempo / Dif 1 Zeballos - Cardano Citroën C3 RC2 55m57.4s 2 Alonso - Avila Skoda Fabia RC2 +24.4s 3 Olmedo - Monasterolo Skoda Fabia RC2 +29.9s 4 Alvarez C - Díaz Skoda Fabia RC2 +49.4s 5 Rossi - Baucedo VW Polo MR +54.8s 6 Folledo - De La Vega Renault Clio MR +1m29.9s 7 Baldo - García Citroën C3 RC2 +1m51.3s 8 Hubmann - Schwander Skoda Fabia RC2 +2m37.2s 9 Saillen - Henin Hyundai i20 RC2 +4m24.2s 10 Rodríguez - Oliva Ford Fiesta MR +4m43.0s

Clasificación por clases

Maxi Rally: 1) Santino Rossi; 2) Valentín Folledo a 35.1s; 3) Alexis Rodríguez a 3m48.2s

RN4: 1) Esteban Barbero; 2) Pablo Baudino a 2m53.9s; 3) Germán Giraudo a 8m09.7s

RC3: 1) Valentino Cardoso; 2) Guillermo Ambrosio a2.2s

RC5: 1) Mauro Cravero; 2) Juan Manuel Paisa a 10.7s; 3) Rodrigo Marquez a 2m17.6s

RC6: 1) Tomás Perotti; 2) Renato Marchetto a 1m47.9s; 3) Darío Pedrón a 12m01.9s

N1: 1) Mario Bruno; 2) Guillermo Marín a 1m53.9s; 3) Luis maría Vega a 18m22.8s

N2: 1) Emanuel Ibarra; 2) Pablo Siberberg a 40.7s; 3) Federico Vega a 2m50.4s

N3: 1) Rodolfo Ramos; 2) Sergio Pertegarini a 6.6s; 3) Julián Rebola a 3m49.2s

Los pilotos de Villa Carlos Paz

De los cuatro binomios que representaron a Villa Carlos Paz, solo uno pudo finalizar la competencia, Oscar Civalero con Alma Civalero, quienes lograron el cuarto lugar en RN4 a 9m04.6s.

En la división RC5, Nicolás Armesto-Gustavo Carciotto abandonaron en la SS5 por rotura de caja, en N3 Nicolás Dumont-Carlos Caligaris cuando lideraban la categoría, abandonaron por rotura de precap en la SS6 y Daniel Velázquez-Carlos Nóbile abandonaron en SS7 por salida de camino.

