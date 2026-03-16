El argentino Kevin Vallejos ganó una brillante pelea en la UFC

EE.UU. El argentino Kevin Vallejos logró anoche un contundente nocaut en el primer round sobre el estadounidense Josh Emmett durante la pelea estelar del UFC Vegas 114. El peleador de 24 años, originario de Mar del Plata, sumó así su cuarta victoria consecutiva en la división de peso pluma de la Ultimate Fighting Championship (UFC), la organización de artes marciales mixtas más popular del mundo. Además de convertirse en el segundo peleador albiceleste en liderar una velada principal, ganó un bono de 100 mil dólares por tener el mejor desempeño de la velada.

El combate terminó de manera fugaz con TKO a favor del albiceleste, que ostentó 42 impactos sobre el rival. La rápida definición obligó al juez a detener la pelea luego de que el Chino Vallejos conectara múltiples golpes y rodillazos que enviaron a Emmett a la lona. El estadounidense de 40 años, con una década en la empresa, sufrió su cuarta derrota en cinco enfrentamientos. La victoria le permitió al argentino acercarse al top 10 del ranking de peso pluma.

Tras el combate, Vallejos explicó que había anticipado la estrategia de Emmett: “Es un perro viejo. Siempre hace lo mismo y por suerte no cambió nada para esta pelea, así que lo pudimos resolver”. El bonaerense celebró el respaldo del público argentino y reiteró su objetivo de alcanzar el título mundial: “No tengo un nombre, pero Argentina tiene que saber que sigo en mi sueño de convertirme en campeón del mundo”.

El Chino Vallejos no solo fue tendencia por su brutal rendimiento dentro del octágono. Gracias a su desempeño lo eligieron como uno de los ganadores de un bono de USD 100 mil por ser uno de los peleadores más destacados de la noche. El argentino reaccionó saltando de la felicidad al grito “¡100 lucas!”.

