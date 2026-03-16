Miles de fanáticos coparon el autódromo cordobés durante dos días

El Autódromo Oscar Cabalén vivió este fin de semana una verdadera fiesta del automovilismo con la disputa de la segunda fecha del campeonato 2026 del Turismo Nacional, que convocó a miles de fanáticos y colmó las instalaciones del tradicional circuito cordobés.

Durante dos jornadas de intensa actividad, el público acompañó entrenamientos, clasificaciones, series y las finales de las divisionales Clase 2 y Clase 3, en un espectáculo que volvió a poner a Córdoba en el centro del automovilismo nacional.

El trazado, ubicado en Villa Parque Santa Ana y con más de medio siglo de historia, recibió nuevamente a una de las categorías más federales del país, con un parque de 71 pilotos en pista: 34 en Clase 2 y 37 en Clase 3.

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, destacó la respuesta del público durante el fin de semana. “Siempre el cordobés responde en esta categoría. Estamos muy contentos por la gran cantidad de gente que vino. El Turismo Nacional genera una convocatoria impresionante y para Córdoba es muy importante recibirlos”, señaló.

Calleri también remarcó el trabajo conjunto entre la Provincia y el sector privado para concretar el regreso de la categoría y el impacto que generan estos eventos en el turismo y la actividad económica.

En la misma línea, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, subrayó la magnitud del movimiento que genera el automovilismo. “Cuando uno viene a un lugar como este entiende que las inversiones que hizo la Provincia para que estas cosas pasen dan resultado”, afirmó, y agregó que alrededor de tres mil personas trabajan directa o indirectamente en el desarrollo del evento.

En lo deportivo, la Clase 2 tuvo como ganador a Tomás Vitar, que logró su primer triunfo en la categoría. El podio lo completaron Nicolás Posco y Franco Coltriani.

En la Clase 3, en tanto, Agustín Canapino se quedó con la victoria tras cruzar primero la bandera a cuadros, logrando su primer triunfo de la temporada 2026 y el estreno ganador del equipo Canning Motorsport en la división. Mauricio Lambiris y José Manuel Urcera completaron los puestos de podio.

Con un autódromo colmado y un fin de semana cargado de actividad en pista, el paso del Turismo Nacional por el Cabalén volvió a confirmar la fuerte convocatoria del automovilismo en Córdoba.