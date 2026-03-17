Básquet: primera victoria de Pesca en la Liga Provincial Formativa

Río Cuarto. El Club de Pesca disputó la segunda fecha de la Liga Provincial Formativas 2026 visitando a Banda Norte en Río Cuarto. La gran noticia de la jornada llegó de la mano de la U17, que consiguió la primera victoria del club en el torneo tras imponerse en un cierre apasionante por 56-55.

Resultados de la jornada:

U15: 39-68

U17: 56-55

U21: 37-91

El próximo compromiso para las formativas de Club de Pesca será el 29 de marzo, cuando el Auriverde visite a Sarmiento de Leones por una nueva fecha del certamen provincial.

Vóley: triunfazo de la Sub 21 en el debut

Las categorías de vóley del Club de Pesca iniciaron su participación en el Torneo “Prof. Daniel Machuca” – División de Honor, recibiendo en condición de local a Parque Vélez Sarsfield.

En una jornada con intensa actividad en el gimnasio del club, los resultados fueron los siguientes:

Sub 12: 0-3

Sub 14: 1-3

Sub 16: 1-3

Sub 18: 0-3

Sub 21: 3-1

La gran noticia de la fecha fue la victoria de la Sub 21, que logró un importante triunfo por 3-1 en su debut en el certamen.

La programación de la jornada se completará el próximo miércoles, cuando el equipo de Primera División dispute su encuentro también en condición de local.

