El rally copó las calles de Cosquín y hubo homenaje a «Toscanito»

La ciudad de Cosquín vibró el último sábado con la primera edición del rally en homenaje a «Toscanito» Marimón, una de las grandes leyendas del automovilismo argentino. La competencia reunió a más de treinta pilotos y correspondió a la primera fecha del Campeonato Mediterráneo de Regularidad.

Esta actividad fue organizada por el Automóvil Club Cosquín y tuvo su base en la histórica Plaza Próspero Molina, donde se montó el Parque de Asistencia y se vivió la largada de la competencia.

La jornada reunió a corredores provenientes de distintas localidades de la Provincia de Córdoba, como San Francisco, Villa María, Bell Ville, Estancia Vieja, Río Segundo y Río Tercero. Los participantes recorrieron los caminos serranos a bordo de autos clásicos y de colección, que al finalizar la competencia formaron parte de una exposición estática abierta al público en la plaza, generando un espacio de encuentro para vecinos, vecinas y visitantes que pudieron apreciar de cerca estos vehículos históricos.

La realización de ambas actividades forma parte de una política impulsada por la gestión del intendente Raúl Cardinali, que activamente acompaña e impulsa eventos deportivos y turísticos, orientados a promover la actividad económica local y posicionar a la ciudad como sede de competencias de alcance regional.

De esta manera, Cosquín continúa consolidándose como un punto de encuentro para el deporte, el turismo y las actividades al aire libre, generando propuestas que convocan tanto a la comunidad local como a visitantes de distintos puntos del país.

