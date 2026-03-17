El team femenino de vela de Carlos Paz es subcampeón nacional

El team femenino de vela de Villa Carlos Paz volvió a destacarse a nivel nacional al consagrarse subcampeón en el Campeonato Argentino de la clase J24, disputado del 12 al 15 de marzo en Villa La Angostura.

En una competencia de alto nivel, que reunió a 21 tripulaciones de Argentina, Chile y Uruguay, el equipo carlospacense logró subirse al podio tras una destacada actuación, quedando a tan solo dos puntos del primer puesto en la clasificación general.

El primer lugar quedó en manos de la embarcación Rina, del Club Náutico Córdoba. En total, participaron cuatro barcos de Villa Carlos Paz, consolidando la presencia local dentro de la competencia.

El equipo está integrado por Trixy Agusti, Candelaria Berberian, Lucrecia Arrambide, Mariana Safar, Mariana Lorenzo y Mariana Felix, quienes vienen consolidándose como referentes dentro de la categoría femenina.

“Estamos muy contentas. Es uno de los campeonatos más importantes del país y había muchísimo nivel”, expresó Candela. Barberian, integrante del equipo.

El regreso a la competencia no fue sencillo. Tras un año de pausa, el team volvió a las regatas enfrentando condiciones climáticas exigentes, con fuertes vientos y bajas temperaturas. Además, debieron sobreponerse a inconvenientes técnicos durante la competencia.

“Tuvimos problemas importantes, se rompió la vela mayor y una parte del barco, lo que nos hizo abandonar dos regatas. Aun así, logramos el segundo puesto”, detalló. El resultado reafirma el nivel del equipo, que continúa representando a Carlos Paz y a la provincia de Córdoba en lo más alto de la disciplina.

Con la mirada puesta en el futuro, las navegantes ya proyectan un calendario cargado de desafíos. Entre ellos, el Campeonato Sudamericano de J24 que se disputará en agosto en Villa Carlos Paz y el gran objetivo del año, el Mundial de la categoría en noviembre, en Australia, donde buscarán revalidar el título obtenido en 2022 en Estados Unidos por lo que están en busca de Sponsor.

Además, el equipo anticipó que continuará compitiendo durante todo el año en distintas regatas nacionales e internacionales, con el objetivo de seguir creciendo y consolidarse en la élite de la vela.