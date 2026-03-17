Instituto volvió al triunfo ante Indepediente

Córdoba. Instituto le ganó ayer 2 a 1 a Independiente en Córdoba. Golazo de Abaldo para la visita, a los 13, y apareció Luna para la Gloria a los 14, para el 1 a 1. Y a los 34 desniveló Ceratto. Ganó el Albirrojo, y va contra Boca.

La derrota en el clásico fue un golpe al mentón, sobre todo porque Instituto tal vez mereció más ante Talleres. Pero pudo reponerse rápido y evitar otra caída frente a Independiente de Avellaneda, por la fecha 11 del Torneo Apertura en Alta Córdoba. El comienzo fue infernal, 1 a 1 en 15 minutos, por Matías Abaldo para el Rojo y Alex Luna para la Gloria. Y el desequilibrio para el dueño de casa a los 34, en los pies de Giuliano Ceratto y el 2 a 1. Triunfazo Albirrojo.

De entrada, un par de goles y ritmo de vértigo en el Monumental. Porque Abaldo dibujó un gol espectacular por la su pegada con rosca. Pero Instituto reaccionó rápido y Luna aplicó la ley del ex, desde fuera del área y para un gol también de calidad, apenas un minuto después.

Fue por más Instituto en ese primer tiempo que no daba tregua, y a los 33 el imparable Jhon Córdoba escapó por derecha, sacó un envió mitad centro y mitad remate que se iba del campo y junto al palo. Luna, muy gravitante, lo evitó y sirvió la pelota atrás para que Ceratto anote el segundo (lleva dos en este Apertura).

En la segunda parte bajó la intensidad en Alta Córdoba. Instituto anotó el tercero por Jhon Córdoba, lo que hubiera sido un premio para el colombiano, pero lo anularon por fuera de juego. Independiente, sin ideas, trató de llegar a los dominios de Roffo y le faltó profundidad también.

De hecho, los dirigidos por Diego Flores estuvieron más cerca de aumentar, cuando Giuliano Ceratto casi anota por duplicado y su disparo se fue cerca del palo. Era para asegurar una victoria que la Gloria justificó por su fulminante reacción en el primer tiempo.

Con once puntos, Instituto retomó la senda del triunfo con Flores y se arrimó a la zona de clasificación en la Zona A. En la próxima fecha, otra prueba de caracter, contra Boca en la Bombonera el domingo a las 20.