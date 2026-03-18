Franco Colapinto elogió a Alpine tras el GP de China: "Hicieron un auto muy rápido"

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la Fórmula 1 y dejó una fuerte señal de optimismo tras su participación en el Gran Premio de China. El piloto argentino finalizó en el décimo lugar y valoró el trabajo realizado por su equipo en el arranque de la temporada.

El pilarense destacó especialmente la evolución del auto y el esfuerzo del equipo durante el receso. “Sólo quería estar acá. Los informes son muy difíciles, no suelen ir bien, pero pienso que este es el primero que tuvimos buenos resultados y un buen arranque de año. Es por lo que estaba tan emocionado, entonces sólo quiero decirles que estoy muy orgulloso del esfuerzo que hicieron durante el invierno. Fabricaron un auto muy rápido, dimos muchos pasos hacia adelante”, expresó.

Más allá del resultado, el argentino se mostró confiado en el potencial del equipo de cara a lo que viene en la temporada. “Quedan todavía muchos objetivos por alcanzar juntos y sé que todos tienen una gran motivación detrás y que estamos empujando mucho no sólo para estar en el top 10 sino que para estar en los primeros puestos en busca de puntos. Es allí donde queremos llegar en el futuro”, sostuvo.

La carrera en China no estuvo exenta de complicaciones. Colapinto logró terminar décimo a pesar de un incidente provocado por Esteban Ocon, quien fue considerado “completamente culpable” por la FIA. Tras el episodio, el piloto francés le pidió disculpas al argentino.

La chance de ver a Franco Colapinto en Argentina con Alpine

En paralelo, surgió una posibilidad que ilusiona a los fanáticos locales. Debido a la suspensión de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Baréin, Alpine evalúa realizar una exhibición en Argentina en las próximas semanas.

Desde la Ciudad de Buenos Aires reconocieron que existen conversaciones en curso para concretar la llegada del equipo: “Posiblemente el mes próximo venga Alpine a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco. Son todos procesos de intentar llegar a esa Fórmula 1”. De confirmarse, sería una oportunidad única para ver de cerca al piloto argentino en medio de su crecimiento dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.