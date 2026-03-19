Liga Cordobesa: Atlético Carlos Paz e Independiente se enfrentarán el sábado

Villa Carlos Paz. El clásico de Villa Carlos Paz ya tiene fecha, horario y escenario confirmados. El próximo sábado 21 de marzo, el Club Atlético Carlos Paz se enfrentará a Club Atlético Independiente por el torneo de la Primera B de la Liga Cordobesa de Fútbol. El encuentro se disputará desde las 13 horas en la cancha del Atlético Carlos Paz en barrio La Cuesta.

Bajo el lema “El clásico se juega con pasión y con respeto”, la organización hace un llamado a los hinchas para vivir la jornada como una verdadera fiesta deportiva, promoviendo el acompañamiento familiar y el comportamiento responsable dentro y fuera del estadio.

Todo está listo para que la pelota empiece a rodar y se escriba un nuevo capítulo en este apasionante duelo.

