Messi alcanzó el gol N° 900 de su carrera

EE.UU. Lionel Messi logró un nuevo hito en su gloriosa carrera deportiva. En la revancha contra Nashville SC por los octavos de final de la Concachampions, el astro anotó ayer su gol 900 para volver a dejar su huella en la historia del fútbol mundial. La Pulga recibió un buen pase de Sergio Reguilón, quien llegó hasta el fondo y lo asistió para que luego de controlar frente a varios rivales, conectara un tiro rasante que pasó entre las piernas de Jeisson Palacios antes de meterse en la valla de Brian Schwake.

De esta manera, Lionel Messi batió un récord de Cristiano Ronaldo y se convirtió en el jugador más rápido y más joven de la historia del fútbol en marcar 900 goles: el argentino alcanzó esta marca con 38 años y 268 días en 1.142 partidos, mientras que el delantero portugués lo logró a 39 años y 213 días en 1.236 juegos.



El jugador con más títulos en la historia, dueño de 48 títulos (35 con Barcelona, 3 con PSG, 6 con la selección argentina y 3 con Inter Miami; el más reciente fue la MLS Cup del 2025), tiene un historial fantástico desde su primera anotación con la camiseta blaugrana. En relación a las anotaciones, 112 goles fueron de penal y 70 de tiro libre.

Messi contabiliza 900 gritos y 407 asistencias en los 1.142 partidos que tuvo de manera profesional en su carrera contabilizando las camisetas que vistió: Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), París Saint Germain (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos), Argentina (115 goles y 61 asistencias en 196 partidos) e Inter Miami (81 goles y 43 asistencias en 93 partidos).

