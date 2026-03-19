Scaloni dio la última lista de la selección antes del Mundial

País. La selección argentina ya comenzó su camino formal rumbo al Mundial 2026 y Lionel Scaloni entregó la última lista antes de conformar el plantel definitivo para defender la corona en el certamen más importante a nivel selecciones.

El entrenador de la Albiceleste difundió la nómina de convocados para afrontar la semana de entrenamientos en el país que terminará el martes 31 de marzo con un amistoso en La Bombonera ante Guatemala.

Las dos principales sorpresas del DT son Tomás Palacios (defensor del Inter de Milán que está a préstamo en Estudiantes de La Plata) y Gabriel Rojas (lateral izquierdo de Racing). Aunque también figuran apellidos que ya estuvieron y ahora recibieron un espaldarazo de cara a la Copa del Mundo: Valentín Barco (Racing Estrasburgo de Francia), Máximo Perrone (Como de Italia), Gianluca Prestianni (Benfica de Portugal) y el Flaco José López (Palmeiras de Brasil).

Este llamado también dejó un análisis en el costado de las ausencias, porque no figuran ni el segundo goleador de la Ligue 1 Joaquín Panichelli (14 tantos detrás de Mason Greenwood, con 15), ni el mediocampista del Real Madrid Franco Mastantuono y tampoco el extremo del Chelsea Alejandro Garnacho.

Al mismo tiempo, la lista de lesionados obligó a marginar a otros experimentados como Lautaro Martínez (Inter de Milan) y Lisandro Martínez (Manchester United), aunque en ambos casos se decidió preservarlos por los distintos problemas musculares que sufrieron en los últimos días que, de todos modos, no los marginará de la Copa del Mundo. En este escenario de bajas por lesión hay que sumar además al mediocampista Giovani Lo Celso (Betis), quien está todavía en recuperación de una lesión miotendinosa del recto anterior del muslo derecho, y al atacante Paulo Dybala (Roma), con un problema en la rodilla.

Argentina debía disputar el viernes 27 de marzo la Finalíssima contra España en Qatar y días más tarde afrontaría un duelo preparatorio contra el seleccionado qatarí. Sin embargo, el contexto geopolítico en Medio Oriente obligó a cancelar esa sede. Las federaciones no lograron ponerse de acuerdo para encontrar un nuevo estadio con el fin de celebrar este duelo por el título entre el campeón de América y España.

En ese contexto, la Albiceleste tendrá esta Fecha FIFA de marzo para pulir los últimos detalles pensando en lo que será la Copa del Mundo que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá. Si bien hay pautada una ventana más de amistosos, ese proceso será del lunes 1 al martes 9 de junio. Es decir que para esos choques preparatorios, Scaloni ya tendrá que presentar a los jugadores que serán parte de la nómina final de 26 citados para la Copa del Mundo que tendría como fecha límite ese 1 de junio, según los primeros informes extraoficiales. Si bien todavía la FIFA no confirmó este calendario de presentaciones, la prelista con un máximo de 35 convocados tendría como fecha de tope el lunes 11 de mayo.

De cara al certamen, Argentina debutará en el Grupo J contra Argelia el 16 de junio a las 22:00 (hora de Argentina) en el Kansas City Stadium. Sus siguientes compromisos serán ante Austria, el 22 de junio a las 14:00 en el Dallas Stadium, y contra Jordania el 27 de junio a las 23:00 en la misma sede.

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Los convocados

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).

