Instituto cayó con Unión en Córdoba

Córdoba. Unión fue superior a Instituto y lo derrotó ayer 2 a 1 en el Estadio Mario Alberto Kempes con goles de Cristian Tarragona y Mateo Del Blanco, por la fecha 8 del Torneo Apertura.

El elenco dirigido por Leonardo Madelón consigue de esta forma seguir escalando posiciones y trepa hasta la tercera posición de la Zona A.

Noticias Relacionadas Instituto fue más, pero San Lorenzo se lo empató en el final

Por otro lado, la Gloria, que contó con un tanto de Luca Rafaelli y estuvo vestida inusualmente de violeta, perdió su primer encuentro desde la llegada de Diego Flores.