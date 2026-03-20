Alta Gracia: más de 200 pilotos llegan para una nueva fecha del Provincial de BMX

Alta Gracia. La ciudad de Alta Gracia será sede este fin de semana de la segunda fecha del Campeonato Provincial de BMX, que reunirá a más de 200 pilotos en la pista municipal Juan Nicolás “Chungui” Caviglia, ubicada en el Parque García Lorca.

El evento comenzará el sábado 21 con las pruebas de clasificación, mientras que las competencias se desarrollarán el domingo 22 desde las 8. La entrada será libre y gratuita.

Según se informó, participarán competidores de distintas localidades de la provincia, en una convocatoria que combinará deporte de alto rendimiento y una propuesta recreativa para toda la familia.

El circuito local fue escenario de numerosas competencias y tras una serie de mejoras realizadas de manera conjunta entre la Comisión de Padres del BMX y el municipio, cumple con estándares que lo posicionan entre los espacios destacados a nivel nacional.

Desde la organización destacaron que se espera una importante concurrencia de público, en un evento que refuerza el perfil de Alta Gracia dentro del turismo deportivo.

Fuente: Diario Sumario