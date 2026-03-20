Belgrano vs Racing: habrá restricciones para barras

Seguridad en Córdoba
Belgrano vs Racing: habrá restricciones para barrasHabrá restricciones para barras y se habilitará una tribuna popular para el partido del sábado
Autoridades provinciales definieron el operativo de seguridad para el partido entre Belgrano y Racing Club, que se jugará este sábado a las 22:15.
La reunión se realizó en el Salón Azul de Jefatura de Policía y contó con la presencia del jefe de Policía, el ministro de Seguridad, dirigentes del club Belgrano, representantes judiciales y autoridades de COSEDEPRO.
Durante el encuentro se acordaron medidas de prevención para el desarrollo del evento, entre ellas la habilitación de una tribuna popular y la restricción de ingreso para integrantes de la barra de Belgrano.
El operativo busca garantizar el normal desarrollo del partido y la seguridad de los asistentes en un encuentro que se disputará en horario nocturno.