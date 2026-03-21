Argentina acordó otro amistoso internacional previo al Mundial 2026

País. La selección argentina jugará su segundo partido amistoso de la última Fecha FIFA previa al Mundial 2026 ante Zambia el próximo martes 31 de marzo a las 20:15 en el estadio La Bombonera, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en sus canales oficiales.

El ente que rige el fútbol a nivel nacional también expresó su agradecimiento a la Federación de Fútbol de Guatemala por su disposición a competir en el país, pese a las limitaciones reglamentarias impuestas por la FIFA.

De este modo, este amistoso se suma al ya anunciado ante la selección de Mauritania y el elenco que dirige Lionel Scaloni tendrá dos pruebas ante equipos africanos, las que serán las últimas posibilidades para el DT ajustar la lista de convocados y realizar pruebas antes de definir el plantel que defenderá la corona obtenida en Qatar.

La reprogramación responde a la reciente suspensión de la Finalíssima contra España y del amistoso ante Qatar, que obligó a la AFA a modificar por completo la preparación de la Albiceleste.

La última semana de marzo será crucial para Scaloni, ya que estos encuentros serán los últimos antes de definir la lista definitiva que viajará a Estados Unidos, México y Canadá para participar en el Mundial que se inaugurará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica. En ese sentido, la FIFA habilitó una ventana adicional de amistosos entre el 1 y el 9 de junio, pensada ya para planteles cerrados.

