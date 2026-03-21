El Tour de France en Córdoba, cortan la autopista a Carlos Paz, el dique y la Autovía Punilla

L’Étape Argentina del Tour de France se correrá este domingo 22 de marzo en las sierras de Córdoba, reunirá ciclistas de todo el mundo y se anuncian una serie de cortes de tránsito que afectarán la autopista a Carlos Paz, el Camino del Cuadrado, la Autovía de Punilla y el Camino de las 100 Curvas que lleva al Dique San Roque.

El evento es organizado por Amaury Sport Organisation (ASO) y la competencia se iniciará a partir de las 7 horas y se extenderá hasta la tarde, momento en el que se prevé el levantamiento de las restricciones de tránsito. Habrá dos circuitos competitivos por la geografía serrana, de 134 km y 64 km, ambos con largada y llegada en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El recorrido largo incluirá los sectores de Aeropuerto, Río Ceballos, Camino del Cuadrado, Valle Hermoso, Cosquín, Autovía, Plaza Federal, Puente De La Sota y Autopista Córdoba–Carlos Paz. En tanto, el circuito corto abarcará Ejército Argentino, La Calera, Camino de las 100 Curvas, Paredón, Puente De La Sota y Autopista Córdoba–Carlos Paz.

De manera simultánea, también se disputará el Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta, certamen de máxima jerarquía nacional que regresa a Córdoba después de 25 años.

El dispositivo integral de seguridad se extenderá hasta las últimas horas del domingo, abarcando tanto las instancias preparatorias como el desarrollo de la competencia. Del mismo, participarán efectivos de la Dirección General de Seguridad Capital, las departamentales de Sierras Chicas, Punilla, Punilla Norte y Santa María, además de los bomberos, Policía Caminera y Patrulla Rural, junto a otros organismos provinciales.

El circuito atravesará sectores de la ciudad de Córdoba y distintas jurisdicciones, por lo que se solicita circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de seguridad.

DETALLE DE LOS CORTES

CIRCUITO CORTO:

Avenida de Circunvalación:

A las 6:00 se implementará la restricción en Av. Circunvalación (anillo externo) en sentido hacia La Calera, en el tramo que va desde la Mujer Urbana hasta el nudo vial El Tropezón, incluyendo la conexión con Av. Ejército Argentino.

Ruta E55:

Tendrá corte total (en ambos sentidos) desde las 6:00, en el tramo comprendido entre La Calera y el empalme con la Variante Costa Azul.

Autopista Córdoba–Carlos Paz:

Desde las 8:00 se interrumpirá la circulación sobre la mano que va desde Carlos Paz a Córdoba (hasta la zona del Estadio Kempes).

CIRCUITO LARGO:

Avenida de Circunvalación:

A partir de las 6:00 se restringirá la circulación sobre Av. Circunvalación (anillo interno) desde el nudo vial El Tropezón, hacia el Aeropuerto (Salida 1, Av. La Voz del Interior).

Acceso al Aeropuerto:

Entre las 6:00 y las 10:30, quienes deban dirigirse hacia el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella podrán utilizar como vía alternativa la Avenida Lino Spilimbergo, circulando por detrás del campus de la Universidad Siglo 21.

Ruta E53:

Desde las 6:00 se verá afectada la circulación en sentido sur - norte camino a Salsipuedes (intersección entre E53 y Camino del Cuadrado).

Camino del Cuadrado

Permanecerá con corte total (en ambos sentidos) desde las 5:00.

Valle Hermoso

En la Ruta Nacional 38 también se implementará una restricción total (en ambos sentidos) a partir de las 7:30, entre la localidad de Valle Hermoso y el ingreso a la Autovía Punilla.

Autovía Punilla:

Desde las 7:30 habrá corte total (en ambos sentidos) entre Molinari y la primera rotonda de acceso a Cosquín. En ese mismo horario, se establecerá un corte sobre la mano que va en sentido hacia Córdoba, desde dicha rotonda hasta el empalme con la Autopista Córdoba–Carlos Paz.

Autopista Córdoba–Carlos Paz:

Desde las 8:00 se interrumpirá la circulación sobre la mano que va desde Carlos Paz a Córdoba (hasta la zona del Estadio Kempes).

Es importante destacar, que los cortes permanecerán aproximadamente por dos horas por cada tramo.