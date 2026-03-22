Belgrano cayó con Racing y perdió la oportunidad de ser líder

Córdoba. Belgrano perdió anoche 2 a 1 con Racing en Córdoba por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional y dejó pasar una oportunidad de ser líder de la competencia. El encuentro correspondió a la fecha 12 y se jugó en el estadio Julio César Villagra del Pirata.

El equipo cordobés tuvo chances para quedarse con el partido, falló un penal en el primer tiempo y terminó pagando caro una distracción defensiva en el complemento.

Sin embargo, la visita golpeó en la primera mitad con un gol de Adrián Fernández, que puso en ventaja a la Academia y obligó a Belgrano a correr desde atrás.

El conjunto celeste tuvo la gran oportunidad de igualar desde el punto penal, pero Nicolás Fernández no pudo convertir y el empate se escapó en un momento clave del encuentro.

En el segundo tiempo, el equipo reaccionó y encontró el empate gracias a la jerarquía de Lucas Zelarayán, que marcó un golazo para desatar el festejo en Alberdi y devolverle la ilusión al Pirata.

Cuando parecía que el local podía dar vuelta la historia, una desatención en defensa le permitió a Marco Di Césare marcar el 2-1 definitivo para Racing.

El gol dejó sin reacción a Belgrano, que empujó en el final pero no logró empatar.

Con la derrota, Belgrano quedó como escolta de la Zona B con 19 puntos, a solo uno del líder Independiente Rivadavia.

Por su parte, Racing Club alcanzó las 18 unidades y se mantiene en la pelea por la clasificación a los playoffs del Apertura.

En la próxima fecha, Belgrano deberá visitar a River Plate en un partido que todavía no tiene día ni horario confirmado.



