Estudiantes de Río Cuarto recibirá a River con la necesidad de sumar

Río Cuarto. Este domingo, desde las 17.45, Estudiantes de Río Cuarto recibirá a River por la 12° jornada del Torneo Apertura en el Antonio Candini de la ciudad cordobesa. El Millonario buscará prologar la buena racha del inicio del ciclo de Eduardo Coudet ante un rival que tiene la imperiosa necesidad de sumar para alejarse de los puestos de descenso. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium.

Luego de conocer sus rivales para la Copa Sudamericana, River viaja a Córdoba con el objetivo de sumar la tercera victoria consecutiva de la Era Coudet. Los dos triunfos anteriores, ante Huracán y Sarmiento, acomodaron al Millonario en ambas tablas: marcha quinto en la Zona B con 17 unidades, mientras que en la tabla anual está séptimo, a dos puntos de los puestos de Copa Libertadores.

Estudiantes, por su parte, viene de quedarse sin entrenador tras la caída por 1 a 0 ante Belgrano en su casa. Gerardo Toro Acuña, que reemplazó a Iván Delfino y se hizo cargo del equipo en la derrota por 2 a 0 contra Racing, será el DT en un encuentro histórico para el conjunto cordobés y para él, ya que lo describió como "el partido más importante de su vida".

La vuelta a Primera no fue fácil para el León del Imperio, que apenas acumula una victoria en las diez fechas que disputó: fue 2 a 0 ante Huracán en su casa. El otro punto lo sumó, también en el Candini, ante Argentinos Juniors en la segunda fecha. El resto, todas derrotas. Con cuatro unidades, se sitúa en el último lugar de la tabla de promedios, y de la Zona B. En la anual, únicamente supera a Newell's, que tiene tres y hoy es quien lo acompañaría a la Primera Nacional.

