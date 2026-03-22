Instituto quiere dar el golpe en La Bombonera ante Boca

Buenos Aires. Este domingo, desde las 20.00, Boca recibirá a Instituto por la 12° jornada del Torneo Apertura. El Xeneize buscará cortar la racha de cuatro empates consecutivos en La Bombonera ante un conjunto cordobés que viene dulce tras ganarle a Independiente. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Luego de conocer los rivales que tendrá en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca se prepara para recibir a Instituto ante su gente. Pese a que viene de conseguir un empate que pudo ser victoria ante Unión, los hinchas todavía no están conformes con la producción del conjunto de Claudio Úbeda, que igualó en sus últimos cuatro partidos de local. Con 14 puntos, marcha sexto en la Zona A y 14° en la tabla anual, fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales.

Instituto, por su parte, viene de conseguir un valioso triunfo por 2 a 1 ante Independiente que lo metió en la pelea por los puestos de clasificación a los octavos de final. Con 11 puntos, está 12° en la Zona A, pero una victoria en La Bombonera lo dejaría con los mismos puntos que Boca.

Igualmente, está siendo una campaña irregular para los dirigidos por Diego Flores, que suman tres victorias, dos empates y cinco caídas. Además, con 13 goles en contra, son el segundo equipo que más recibió en el grupo, solo por detrás de Newell's que encajó 22.

