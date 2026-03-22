Jankunas y Maldonado ganaron L’Étape Argentina del Tour de France

Con más de 2500 ciclistas y un marco espectacular en las sierras, la edición cordobesa de la prestigiosa prueba del Tour de France consagró a sus nuevos campeones y repartió boletos para el amateurismo mundial. En una jornada marcada por la exigencia técnica y una convocatoria récord, Federico Jankunas y Carolina Vanesa Maldonado se alzaron con la victoria en el circuito principal de 134 kilómetros de L’Étape Argentina by Tour de France.

El premio a su esfuerzo fue doble: además del trofeo, ambos obtuvieron el codiciado «Golden Pass», que les permitirá competir en una etapa oficial del Tour de France Amateur en Europa.

La competencia, que reunió a pedalistas de todo el país y delegaciones extranjeras, se caracterizó por un ritmo frenético. Jankunas, flamante ganador de la general masculina, describió la carrera como una verdadera prueba de eliminación:

«Fue muy dura desde el arranque. El pelotón se fue seleccionando por el propio nivel de los competidores y terminamos definiendo entre cuatro en la parte final»; relató el ciclista, quien también elogió la logística del evento y la seguridad en las rutas.

En la rama femenina, la historia de Carolina Maldonado conmovió a los presentes. La ciclista de Colonia Caroya demostró que la disciplina supera cualquier obstáculo horario: «Trabajo once horas por día y solo tengo un par de horas para entrenar. Por eso, este triunfo para mí es enorme»; confesó emocionada, destacando el estado «impecable» de las rutas cordobesas.

El evento también contó con una distancia reducida pero igualmente competitiva. En el trazado de 64 kilómetros, los laureles fueron para: Lucas Hernán Abaca (Categoría masculina) y Dalma Daiana Morales (Categoría femenina).

La presencia extranjera le dio un tinte cosmopolita a la largada. Los brasileños Fabricio Lino y Lorena Mendes, llegados desde Brasilia, se mostraron maravillados con la infraestructura y el aliento del público. «Parecía que estábamos en el Tour de Francia real. La gente fue muy amable y el operativo de seguridad, con caminos totalmente cerrados, fue impecable»; señalaron.

El éxito de L’Étape Argentina en suelo cordobés no solo reafirma a la provincia como la capital del ciclismo nacional, sino que deja la vara alta para futuras ediciones, con un mix perfecto entre naturaleza, organización de élite y pasión popular.