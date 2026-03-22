Punilla vibra con el paso de L'Etape Argentina del Tour de France

Los caminos del Valle de Punilla se llenaron de ciclistas provenientes de todo el mundo que corren L'Etape Argentina del Tour de France, la competencia internacional que se realiza este domingo 22 de marzo en las sierras de Córdoba. Desde las 7 horas, se implementaron cortes de tránsito en la autopista a Carlos Paz, la Autovía de Punilla, el Camino del Cuadrado y la ruta que atraviesa el dique San Roque.

La largada se realizó desde el Complejo Ferial Córdoba con la presencia de competidores de distintos puntos del país y del exterior.

Se trata de uno de los eventos deportivos más importantes del año y originó además un fuerte movimiento turístico en coincidencia con el fin de semana largo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

El evento es organizado por Amaury Sport Organisation (ASO) y cuenta con dos circuitos competitivos por la geografía serrana, de 134 km y 64 km, ambos con largada y llegada en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El recorrido largo incluirá los sectores de Aeropuerto, Río Ceballos, Camino del Cuadrado, Valle Hermoso, Cosquín, Autovía, Plaza Federal, Puente De La Sota y Autopista Córdoba–Carlos Paz. En tanto, el circuito corto abarcará Ejército Argentino, La Calera, Camino de las 100 Curvas, Paredón, Puente De La Sota y Autopista Córdoba–Carlos Paz.

De manera simultánea, también se disputará el Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta, certamen de máxima jerarquía nacional que regresa a Córdoba después de 25 años.

El circuito atravesará sectores de la ciudad de Córdoba y distintas jurisdicciones, por lo que se solicita circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de seguridad.