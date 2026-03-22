Talleres se lo dio vuelta a Independiente y sumó 3 puntos de oro

Buenos Aires. Talleres logró anoche una gran triunfo por 2 a 1 como visitante de Independiente, por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El Rojo abrió la cuenta por Gabriel Avalos, a los 12 del segundo tiempo para el 1 a 0. Diez minutos después Augusto Schott anotó el 1 a 1. Y a los 36 el goleador Valentín Dávila, recién ingresado, anotó el 2-1.

Triunfazo Albiazul, y acrecienta la expectativa del duelo con Boca en la próxima fecha.

